Worms – 57-jähriger Jürgen K. vermisst

Worms (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Wormser

Seit dem 01.10.2022 wird der 57-jährige Jürgen K. vermisst. Er verließ mit seinem PKW sein Wohnanwesen in Worms-Abenheim und kehrte bislang nicht wieder zurück. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Ford Fiesta mit amtlichem Kennzeichen WO-KJ 830.

Herr K. ist ca. 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat graue kurze Haare und einen grauen Bart. Zur Bekleidung ist bekannt, dass er einen dunkelgrünen oder braunen Parker trägt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vermissten selbst oder dem Standort des von ihm genutzten PKW geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.