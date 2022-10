Weinheim – Auto überschlägt sich bei Unfall

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Donnerstagmittag gegen kurz nach 15.00 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Renault Modus die Großsachsener Straße in Weinheim, OT Oberflockenbach, in Fahrtrichtung Rippenweier. Ein 70-Jähriger VW Beetle-Fahrer befuhr die selbe Straße in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet der 86-Jährige auf Höhe einer dortigen Tankstelle, nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit den ihm entgegenkommenden Beetle. Der Unfallverursacher wurde im weiteren Verlauf nach rechts abgewiesen, weshalb es zu einer weiteren Kollision mit einem am Straßenrand geparkten VW-Bus kam. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Audi A4 aufgeschoben. Nach dem Zusammenstoß mit dem VW-Bus überschlug sich der Pkw des Unfallverursachers und blieb auf der Fahrbahnmitte auf dem Dach liegen. Der Beetle-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bis auf den Audi waren alle am Unfall beteiligten Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 70.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Großsachsener Straße zeitweise gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim.