Speyer – Rückblick auf die 13. Netzwerkkonferenz Kindeswohl-Kindergesundheit

Die diesjährige 13. Netzwerkkonferenz des Speyerer Netzwerks Kindeswohl-Kindergesundheit-Frühe Hilfen am 5. Oktober war den Themen „Netzwerken in herausfordernden Zeiten“ und „Neues aus dem Netzwerk“ gewidmet.

Etwa 140 Fachkräfte aus zahlreichen Arbeitsgebieten der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesundheitshilfe (Kinder- und Frauenärzte, Kliniken) sowie aus Kitas und Schulen kamen in der Stadthalle zusammen.

„Sich wieder treffen zu können und gemeinsam Zeit zu verbringen, ist ein wunderbares Gefühl. Das gilt nicht nur für den Alltag im Beruf und mit der Familie, sondern auch für die diesjährige Netzwerkkonferenz, die nach zwei Jahren endlich wieder in Präsenz stattfinden konnte – und es hat sich einiges getan. Seit Beginn der Pandemie gab es vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern, die deutlich machen, dass wir alle herausgefordert waren und nach wie vor herausgefordert sind, uns den sich wandelnden Rahmenbedingungen zum Wohl von Kindern und ihren Familien anzupassen“, bemerkte Bürgermeisterin Monika Kabs und wandte sich an die Fachkräfte im eng geknüpften Speyerer Netzwerk „Sie alle wirken mit, damit möglichst kein Kind durch die Maschen fällt und all jene aufgefangen und unterstützt werden, die es brauchen.“

Wegen der Vielfalt der neuen Angebote, die sich während der Pandemie in Speyer entwickelt haben wie beispielsweise das mobile Angebot „Chillmo“ und „Fifties“ der städtischen Jugendförderung, wurde innerhalb der Konferenz ein neues Veranstaltungsformat entwickelt: Das Netzwerk-Karussell.

Die Fachkräfte besuchten gruppenweise die sechs Stationen, an denen Fachkräfte verschiedener Arbeitsfelder ihre Angebote vorstellten: Es wurden Mikroprojekte der Jugendförderung Speyer, die Kita-Sozialraumarbeit an allen Speyerer Kindertagesstätten, die Schulsozialarbeit, die sich in 26 Jahren stetig weiterentwickelt hat, die JBA+, die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Pfalzklinikums und der Clip „Halt dich fest“, der für die Öffentlichkeitsarbeit und zur Entstigmatisierung von Familien mit sucht- und psychisch kranken Eltern dienen kann, präsentiert.

Melanie Junk aus Mainz führte mit ihrem Vortrag „Netzwerken in herausfordernden Zeiten“ in das Schwerpunktthema der Konferenz ein.

Die städtische Koordinatorin des Speyerer Netzwerks, Andrea Schmitzer, gab einen Rückblick über die Entwicklungen innerhalb des Netzwerks der beiden letzten Jahre.

Die bekannten Speyerer Musiker Moritz Erbach und Ralf Wentz eröffneten die Konferenz mit einem Dinnerswing und Christian Fedder hielt Impressionen und Inhalte der Konferenz in einem Grafic recording fest.

Für das leibliche Wohl sorgten Schüler*innen der Schulmanufaktur der Burgfeldschule und des Brötchenflitzes der Pestalozzischule.

Bei strahlendem Sonnenschein schließlich verließen die Netzwerkakteur*innen inspiriert und neu vernetzt die Konferenz.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Fotoquelle: Fotos honorarfrei, © Stadt Speyer