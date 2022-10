Sinsheim – Die TSG Hoffenheim kann mit Heimsieg gegen Bremen zur Spitze aufschließen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG 1899 Hoffenheim kann mit einem Heimsieg am 7. Oktober gegen den SV Werder Bremen zur Tabellenspitze aufschließen. Der Anpfiff vom Abendspiel in der PreZero-Arena in Sinsheim ist am Freitag (7.10) um 20.30 Uhr, das Bundesligaspiel wird auch live im Fernsehen auf DAZN übertragen. Nach dem 1:1-Unentschieden beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC liegen die Hoffenheimer nach dem 8. Spieltag mit 14 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga ist Union Berlin vor dem SC Freiburg, die beide 17 Zähler haben. Die Bremer sind mit 12 Punkten Tabellenachter. In den bisherigen vier Heimspielen gewann die TSG 1899 Hoffenheim drei Mal und spielte einmal remis. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick