Silz – Wild- und Wanderpark lädt zu Herbstprogramm ein

Wild- und Wanderpark lädt zu Herbstprogramm ein – attraktive Freizeitideen

Der Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße in Silz bietet in diesem Herbst verschiedene Veranstaltungen unter dem Motto „Wild(e) Wochen“ für Jung und Alt an:

Am Sonntag, 16. Oktober, wird ab 12 Uhr das Herbstfest gefeiert. Es kann gebastelt und gerätselt werden, und es wird Stockbrot gebacken.

In den Herbstferien (15. Oktober bis 1. November) werden während der regulären Öffnungszeiten des Parks verschiedene Stempelstationen und Rätsel bei der Wildparkrunde für Kinder angeboten.

Zum Wildschweingrillen lädt die Gaststätte des Wild- und Wanderparks für den 22. Oktober ein. Die Jagdhornbläser werden dem Abend musikalisch den passenden Rahmen geben. Um Reservierung wird gebeten.

Pünktlich zum ersten Advent am 27. November steht ab 15 Uhr der „Wildadvent“ an: Dort werden Tannenbäume geschmückt für die Tiere, zudem gibt es eine Fackelwanderung und eine Adventsgeschichte.

Der Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße.

Quelle Kreisverwaltung südliche Weinstraße