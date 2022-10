Mosbach – Johannes-Diakonie: Berufsbildungswerk veranstaltet Lehrgang zu 3D-Drucktechnologie

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Die Technik ist bereit: IT-Ausbilder Stefan Bautz freut sich auf den ersten Lehrgang „Fachkraft 3D-Drucktechnologie (IHK)“ am BBW. Foto: Andreas Lang

Der 3D-Druck entwickelt sich immer mehr zu einer Schlüsseltechnologie. Bei der Fertigung von Bauteilen und Prototypen ist er nicht mehr wegzudenken. Entsprechend gesucht sind

Arbeitskräfte, die umfassende Kenntnisse in der 3D-Drucktechnologie haben. Am Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg hat man die enorme Bedeutung des 3D-Druck schon seit längerem erkannt, in 3D-Technik investiert und mit der Unterstützung des Partnerunternehmens Compart AG einen Ausbildungsbereich aufgebaut. „Auf diese Weise ist am BBW ein Kompetenzzentrum 3DDruck

entstanden, das unser Angebot um eine Schlüsselqualifikation bereichert“, erklärt BBW-Leiter Dr. Martin Holler. Im nächsten Schritt möchte das BBW die 3D-Technik auch externen

Interessierten zugänglich machen und bietet im November erstmals den Lehrgang „Fachkraft 3D-Drucktechnologie“ nach dem Standard der Industrie- und Handelskammer (IHK) an. Die Weiterbildung soll Unternehmen und Fachkräften das Rüstzeug für den Einstieg oder den nächsten Schritt in die 3D-Technologie geben. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf kleinen und mittleren Unternehmen. Der

Lehrgang richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Technisches Zeichnen, Produktdesign, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Produktion, Technik und Design mit abgeschlossener Ausbildung oder mehrjähriger Berufserfahrung. Auch Schüler und Schülerinnen sowie

Studenten und Studentinnen mit entsprechenden technischen Kenntnissen und Erfahrungen können teilnehmen. Stefan Bautz, IT-Ausbilder und einer der Projektverantwortlichen am

BBW, empfiehlt, für die erfolgreiche Teilnahme zusätzlich zu den 64 Lehrgangsstunden genügend Zeit zum Selbststudium einzuplanen: „Ein zeitlicher Aufschlag von 10 bis 15 Prozent für Vor- und

Nachbereitung ist sinnvoll.“ Doch die Mühe lohnt sich, denn am Ende erhalten die Teilnehmenden das IHK-Zertifikat „Fachkraft für 3DDrucktechnologie“ und damit den Schlüssel zu neuen beruflichen

Perspektiven in Produktdesign und industrieller Fertigung.

Weitere Informationen zur Veranstaltung, zu Terminen sowie der Link

zur Anmeldung stehen auf www.bbw-mosbach-heidelberg.de/3ddruck.

Kontakt für Fragen: Reinhold Müller, IT-Fachkraft, Telefon:

06261 88-367, E-Mail: reinhold.mueller@johannes-diakonie.de

Quelle: Johannes-Diakonie