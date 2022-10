Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Jungle Book reimagined

Mit der grandiosen Deutschen Erstaufführung von Akram Khans Tanzstück Jungle Book reimagined werden die Festspiele Ludwigshafen im Theater im Pfalzbau am Freitag, 7.10.2022 um 19.30 Uhr feierlich eröffnet. Eine weitere Vorstellung ist am Samstag, 8.10.2022 zur selben Uhrzeit zu sehen.

Zusammen mit zehn Tänzerinnen und Tänzern der britischen Akram Khan Company hat der Choreograph seine Neufassung von Rudyard Kiplings Roman Das Dschungelbuch erarbeitet, die am 2. April in Leicester einen rauschenden Premierenerfolg feierte. Mit seinem exzellen-ten Kreativteam schuf er eine einzigartige moderne Version der bekannten Geschichte: Tariq Jordan verfasste das Skript, Naaman Azhari entwarf die grandiosen Projektionen, die mit höchster Präzision mit den Bewegungen auf der Bühne Hand in Hand gehen, und die atmo-sphärische Musik komponierte Jocelyn Pook. Mit bewundernswerter Detailliebe haben sich die Tänzerinnen und Tänzer ihre jeweiligen Rollen angeeignet, indem sie das Verhalten von Wölfen, Affen, Tigern und Bären studierten. In Khans Vorstellungswelt ist Mogli ein Ge-flüch¬teter, der in ei¬ner durch den Klimawandel völlig verwüsteten Welt umherirrt. Durch die Augen dieses Kin¬des sehen wir die bedrohte Welt wie durch ein Vergrößerungsglas, es will uns wachrütteln, damit wir endlich auf die Stimme der Natur hören. Akram Khans Jungle Book reimagined ist als bildgewaltige und faszinierende Einladung an uns alle zu verstehen, das eigene Verhalten in Bezug auf den Planeten Erde zu verändern, bevor es zu spät ist.

Um 18.45 spielen die Blechbläser der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zur Eröffnung im Theaterfoyer. Es folgen Grußworte von Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Preise 47 € / 40 € / 33 € / 26 €, Familienpaket 131 € / 115 € / 95 € / 75 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle-Foto: Jungle Book reimagined © Ambra Vernuccio

Theater im Pfalzbau