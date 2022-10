Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet ins Wintersemester

Mit dem Vortrag „Persönliche Eigenschaften von Politikerinnen und Politikern und ihr Einfluss auf das Handeln in Parlamenten“ von

Prof. Dr. Marc Debus, Universität Mannheim, startet heute das Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Insgesamt zehn Vorlesungen warten dabei in diesem Wintersemester auf Studierende und die interessierte Öffentlichkeit. Das Themenspektrum der wieder hybrid angebotenen Vortragsreihe reicht dabei von der gefühlten und realen Kriminalitätsentwicklung in Deutschland über statistische Kuriositäten und manipulative Social Media Helden bis hin zum Rollenverhalten der Geschlechter oder Chancen und Grenzen der Energiewende.

Alle Studium Generale-Veranstaltungen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen finden jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester wieder als hybrides Format, d.h. in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl und Online-Übertragung. Die von Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach Anmeldung bekannt gegeben.

Das komplette Programm dieses Wintersemesters finden Sie auf der Homepage der Hochschule unter: www.hwg-lu.de/studium/studium-generale

Studium Generale-Programm der HWG LU im Wintersemester 2022/2023

04.10.2022: Persönliche Eigenschaften von Politikerinnen und Politikern und ihr Einfluss auf das Handeln in Parlamenten

Prof. Dr. Marc Debus, Universität Mannheim, Professur für politische Wissenschaft

11.10.2022: Kriminalitätsentwicklung in Deutschland – von realen Fakten und gefühlten Wahrnehmungen

Prof. Dr. Jörg Kinzig, Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut für Kriminologie

18.10.2022: Ich wohne, also bin ich

Prof. Dr. Ulrike Gerhard, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Geographisches Institut

25.10.2022: Unser täglich Brot gib uns heute – was der Mensch alles tun muss, um satt zu werden

Dr. Jochen Hamatschek, Lebensmitteltechnologie

08.11.2022: Social Media Helden – wie uns falsche Propheten manipulieren und der Gesellschaft schaden

Ingo Leipner, Chefredakteuer ECONO

15.11.2022: Streuspanne – Statistik und ihre Kuriositäten

Dr. Sascha Feth, Fraunhofer Institut ITWM, Kaiserslautern

22.11.2022: Brain-Computer Interfaces – wie wir unser Gehirn mit Chips aufrüsten

Dr. Anna Schulte-Loosen, Fraunhofer Institut für naturwissenschaftl. Trendanalysen

29.11.2022: Mensch und Technik – wer ist wessen Assistent? – Auf dem Weg zum „mitbestimmten Algorithmus”

Welf Schröter, Forum Soziale Technikgestaltung, DGB

06.12.2022: Rollenverhalten der Geschlechter – Humor und Macht

Prof. Dr. Helga Kotthoff, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutsches Seminar – Germanistische Linguistik

13.12.2022: Betrachtungen zur Energiewende – Chancen, Unsicherheiten, Risiken

Prof. Dr. Rafaela Hillerbrand, Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Technikfolgeabschätzung und Systemanalyse (ITAS)

Quelle HWG Lu