Landau – Wegen des Fests des Federweißen: Wochenmarkt in Landau wird auf Alten Meßplatz verlegt

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Der Landauer Wochenmarkt findet kommende Woche auf dem Alten Meßplatz statt. (Quelle: Stadt Landau)

Die Stadtverwaltung informiert: Der Landauer Wochenmarkt findet am Dienstag, 11. Oktober, sowie am Samstag, 15. Oktober, nicht auf dem Rathausplatz, sondern auf dem Alten Meßplatz und in der angrenzenden Fortstraße statt. Der Wochenmarkt „Rund um den Luitpold“ am Donnerstag, 13. Oktober, entfällt.

Grund hierfür ist das Fest des Federweißen, das von Donnerstag, 13. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Rathausplatz lockt und bereits ab Anfang der Woche aufgebaut wird.

Beginn und Ende des Wochenmarkts bleiben jeweils unverändert bei 7 bis 14 Uhr.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz