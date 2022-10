Kaiserslautern – Das Auswärtsspiel vom FCK beim HSV wird am 8.10 live auf Sport1 übertragen

Hamburg/Kaiserslautern. Nach dem 1:1-Unentschieden beim Heimspiel vom 1. FC Kaiserslautern gegen Zweitliga-Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig bestreitet der FCK sein nächstes Spiel beim Hamburger SV. Das Auswärtsspiel vom 11. Spieltag findet am Samstagabend, 8. Oktober um 20.30 Uhr, statt und wird live im Fernsehen bei Sport1 sowie Sky übertragen.

Mit dem bereits sechsen Unentschieden liegt der 1. FC Kaiserslautern mit 15 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz in der 2. Liga. Spitzenreiter ist der Hamburger SV mit 24 Zählern vor dem SV Darmstadt mit 21 Punkten.

Der HSV hat die letzten fünf Spiele in Folge gewonnen, der FCK hat zum fünften Mal in Folge remis gespielt und ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Der 1. FC Kaiserslautern hat in dieser Saison erst ein Spiel verloren, der HSV verlor schon zwei Begegnungen. Bester Torjäger beim HSV ist Robert Glatzel mit sechs Treffern, die erfolgreichsten FCK-Torschützen sind Terrence Boyd mit 5 Toren sowie Kenny Prince Redondo und Mike Wunderlich mit jeweils 4 Treffern.

Das nächste Heimspiel bestreitet der 1. FC Kaiserslautern dann am Sonntag, 16. Oktober 2022 um 13.30 Uhr, zu Hause im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gegen Jahn Regensburg. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Foto: Kenny Prince Redondo hat bisher schon 4 FCK-Tore in der 2. Liga erzielt (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick