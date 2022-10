Germersheim – Impfzentrum – aktuelle Öffnungszeiten und Impfstoffe

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Landes-Impfzentrum in Germersheim:

Auch angepasster Impfstoff Comirnaty Original/ Omikron BA. 4/5 wird verimpft

Das Landes-Impfzentrum in der Münchener Straße 2 in Germersheim hat in den nächsten Wochen an folgenden Tagen geöffnet:

Di, 11.10. 8 bis 15.45 Uhr

Mi, 12.10. 10 bis 19.45 Uhr

Do, 13.10. 8 bis 15.45 Uhr

Di, 18.10. 8 bis 15.45 Uhr

Mi, 19.10. 10 bis 19.45 Uhr

Do, 20.10. 8 bis 15.45 Uhr

An allen Tagen stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna, Novavax und Valneva, die an die Omikron BA.1-Variante angepasste Impfstoffe von BioNTech und Moderna sowie der angepasste Impfstoff Comirnaty Original/ Omikron BA. 4/5 von BioNTech zur Verfügung. Der Impfstoff kann frei gewählt werden. Geimpft wird mit und ohne Anmeldung, wobei es ohne Termin zu Wartezeiten kommen kann. Für die Grundimmunisierung (die ersten beiden Impfungen) müssen allerdings weiterhin die Impfstoffe der ersten Generation verimpft werden. Die angepassten Impfstoffe sind nur für Auffrischungsimpfungen zugelassen. Die STIKO empfiehlt für Auffrischimpfungen für Personen ab 12 Jahren vorzugsweise einen dieser angepassten Impfstoffe zu verwenden. Auch der Impfstoff Novavax ist für die 1. Auffrischungsdosis (1. Booster) zugelassen.

Außerdem werden regelmäßig Kinderimpftage angeboten. Die nächsten Kinderimpftage sind am 27.10.2022 und 17.11.2022.

Auch Personen, die sich vor einer Impfung (ausschließlich) beraten lassen wollen sind herzlich willkommen.

Anmeldungen erfolgen über das Impfportal des Landes, www.impfen.rlp.de.

Weitere Informationen rund ums Impfen und zur Corona-Pandemie gibt es unter www.kreis.germersheim.de/coronavirus.

Quelle: MRN News

Fotoquelle: MRN News Archiv