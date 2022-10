Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag und Freitag, den 13. und 14. Oktober, findet von 10 bis 20 Uhr die 5. Jobbörse im Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) Viernheim statt. Passend zur geografischen Lage des RNZ in der Metropolregion Rhein-Neckar präsentieren über 50 Unternehmen aus Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ihr Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot auf den Aktionsflächen des Einkaufscenters. Die Veranstaltung bietet Unternehmen und Besuchern eine Plattform, um unkompliziert und zwanglos ins Gespräch zu kommen. Erstmalig wird die Jobbörse an zwei Tagen stattfinden. Der erste Tag widmet sich dem Thema Ausbildung und der zweite Tag den klassischen Arbeitsstellen. Im Rahmen eines Pressegespräches im RNZ-Centermanagement informierten am vergangenen Donnerstag (29. September) die Organisatoren von Rhein-Neckar-Zentrum, Agentur für Arbeit, Eigenbetrieb Neue Wege im Kreis Bergstraße – Kommunales Jobcenter und die städtische Wirtschaftsförderung über die in der Region stark beachtete Veranstaltung.

„Endlich können wir die Jobbörse nach einer Corona-bedingten Pause nach 2020 wieder durchführen“, freut sich Centermanager Dani Marquardt. „Die Aktionsflächen sind bis zum letzten Quadratmeter ausgeschöpft und mit über 50 Unternehmen wartet ein bunter Branchenmix aus Logistik, Pflege, Gesundheit, Öffentlicher Dienst, Dienstleistungen und Handwerk auf alle Interessierten, die auf der Suche nach einem neuen Job, einer Ausbildung oder einer beruflichen Veränderung sind“. Dass die Resonanz auf Arbeitgeberseite so groß ist zeigt, wie wichtig das Thema in der Region ist und welche Chance die Jobbörse bietet. Und mit dem Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim bietet sich ein idealer Standort mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar, der über alle Wege sehr gut erreichbar ist. Beide Tage sind komplett ausgebucht.

„Die Jobbörse ist eine Erfolgsgeschichte und zeigt auf, wie vielfältig unsere Region und der Mittelstand ist“, betont Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. Und der Erfolg der Veranstaltung spricht für sich: „Von 850 Klienten des Eigenbetriebs Neue Wege im Kreis Bergstraße, die im Rahmen der letzten Veranstaltung 2020 schriftlich eingeladen wurden, sind mehr als ein Drittel zur Jobbörse gekommen. 35 Prozent davon haben seitdem ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis“, zeigt sich Stolz beeindruckt von der Quote, die sich gleichzeitig bei allen Beteiligten für diese Plattform im Kreis Bergstraße und die Umsetzung bedankt. Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, standen auch dieses Jahr wieder der Eigenbetrieb Neue Wege sowie die Agentur für Arbeit in engem Kontakt mit Kunden und potentiellen Arbeitgebern. „Neben der Akquirierung von Unternehmen haben wir in den letzten zwei Wochen auch rund 5000 Klienten aus der gesamten Region angeschrieben, um auf die Jobbörse aufmerksam zu machen“, berichtet die Leiterin der Bezirksagentur der Agentur für Arbeit in Lampertheim Anette Herbert. „Leider gibt es immer noch Menschen, die schwer Zugang zum Arbeitsmarkt finden“, weiß auch Teamleiter Fritz Strößinger vom Arbeitgeberservice Neue Wege Kreis Bergstraße. Hier sei ein persönliches Gespräch im Rahmen der Jobbörse wesentlich erfolgreicher als eine Bewerbung auf einem Stück Papier.

Unternehmen nutzen die Chance zur Personalgewinnung

Doch die Jobbörse biete auch eine große Chance für die Unternehmen, denn der Fachkräftemangel nehme immer mehr zu. „In Gesprächen mit Unternehmen stelle ich immer wieder Angst und Verunsicherung fest“, berichtet Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz. Denn neben den Sorgen zu den Energiekosten und Lieferketten einzelner Branchen sei auch immer wieder die Personalfrage ein großes Thema. Den Satz „Ich könnte viel mehr produzieren und Gewinn erzielen, wenn ich mehr Personal hätte“, würde er immer öfter hören. Daher sei die Jobbörse, die im September 2016 erstmals durchgeführt wurde, laut Schwarz etwas Besonderes, da sie im Laufe der Zeit aus dem Bedürfnis heraus immer mehr gewachsen sei. „Damals waren es zehn Unternehmen aus der Zeitarbeitsbranche. Heute sind es über 50 Betriebe an zwei Tagen für Arbeits- und Ausbildungsangebote“. Und im Vergleich zu anderen Veranstaltungen dieser Art seien die Kosten für einen Stand bewusst sehr moderat gewählt worden, so dass auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der Region daran teilnehmen könnten. Aus diesem Grund sei die Stadt Viernheim dem Centermanagement des Rhein-Neckar-Zentrums auch sehr dankbar, welches die Hauptlast der Veranstaltung trage, so der Wirtschaftsförderer.

Bei der 5. Jobbörse werden auch gleich mehrere Unternehmen mit einem Bezug zu Viernheim vertreten sein: Magistrat der Stadt Viernheim, Polizeipräsidium Südhessen, Erdt Consulting GmbH, Bäckerei Görtz GmbH, engelhorn Sports GmbH, Peek & Cloppenburg KG, Carl Spaeter GmbH, Stadtwerke Viernheim GmbH, Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG, Villa Rocca GmbH, Impuls und TRICOR Packaging Systems Viernheim GmbH. Die Kosten für den Stand der aufgeführten Betriebe wird die Stadt Viernheim im Rahmen der lokalen Wirtschaftsförderung übernehmen. Für den Besuch der Unternehmen an ihrem Stand ist weder eine Terminvereinbarung noch eine Anmeldung notwendig. Die Jobbörse bietet die Möglichkeit, einfach und direkt mit den Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Mitzubringen sind lediglich das Interesse an einem Job, einer beruflichen Veränderung und Weiterentwicklung oder Ausbildung sowie die vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Der Flyer mit allen aufgeführten Unternehmen, aufgeteilt in Ausbildungs- und Arbeitsangeboten, ist auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de zu finden. Des Weiteren wird der Flyer als Wurfsendung an alle 12.000 Viernheimer Haushalte verteilt.