Speyer – Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 06.10.2022 gegen 02:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer ein Fahrzeug in der Industriestraße. Hierbei konnten bei dem 36-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. In einen freiwilligen Urintest willigte der Betroffene ein. Dieser reagierte positiv auf gleich zwei Betäubungsmittelgruppen. Die 21-jährige Beifahrerin, welche sich nicht ausweisen konnte, machte gegenüber den Beamten zunächst widersprüchliche Angaben zu ihren Personalien. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Polzisten in ihrer Ärmeltasche eine Tüte mit geringen Resten Amphetamin und zwei betäubungsmittelhaltige Tabletten. Bei der Durchsuchung des Pkw konnten unter Zuhilfenahme eines Diensthundeführers mit Hund weitere Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem fanden die Beamten eine Patrone in der Beifahrertür. Dem Fahrer wurde nach den Durchsuchungsmaßnamen eine Blutprobe entnommen. Nachdem bei der Beifahrerin die Identität geklärt werden konnte, wurden Beide aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es erwarten sie u.a. Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz und Trunkenheit im Verkehr.

