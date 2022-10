Speyer – Diebstahl aus PKW

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 18-jähriger Mann stellte seinen Pkw am 05.10.2022 gegen 21:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Schifferstadter Straße ab und ging in den Supermarkt. Als er fünf Minuten später zu seinem Fahrzeug kam, stelle er fest, dass aus dem Kofferraum sein Rucksack entwendet wurde. Darin befanden sich hochwertige Unterhaltungselektronikgeräte und Schulbücher. Der Fahrer ist sich relativ sicher, dass er sein Fahrzeug verschlossen hatte. Aufbruchspuren konnten jedoch keine festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail