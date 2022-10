Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorbereitungen für den Stand von Evangelischer und Katholischer Kirche Mannheim auf der Hochzeitsmesse „TRAU“ am 15. und 16. Oktober laufen. Seit 2012 informieren die Konfessionen gemeinsam in der Mannheimer Maimarkthalle Paare über die Möglichkeiten, dem persönlichen „Ja, ich will!“ durch die kirchliche Trauung eine besondere Tiefe zu geben.

Mitmach-Aktion plus Information

Dabei haben die Kirchen neben jeder Menge Wissenswertem auch eine Mitmach-Aktion für die Messebummler: innen im Gepäck: Wer möchte, kann nämlich eine persönliche Botschaft an den Partner oder die Partnerin an der herzförmigen „Liebeswand“ am Stand 32 hinterlassen. In entspannter Atmosphäre beantworten die Seelsorger: innen der beiden großen christlichen Konfessionen dabei gerne die Fragen der Heiratswilligen. Mit auf den Weg bekommen Paare außerdem einen detaillierten Hochzeitsplaner, Trauspruchsammlungen und Informationen zu den evangelischen Hochzeitskirchen in Mannheim sowie zum katholischen Online-Trauassistenten „einfach kirchlich heiraten“.