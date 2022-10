Mannheim – Internationale Casinos in Deutschland erleben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Deutschlandweit zeigt sich ein Faible für das Spiel im Internet. Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar frönen viele Menschen der abwechslungsreichen Freizeit im Netz. Neben klassischen Spielen wie Sportspielen oder Ego-Shootern sind es immer häufiger die Online-Casinos, welche mit verlockenden Angeboten und bunten Spielideen locken. Doch so mancher in der Region fragt sich, ob ihm lediglich die in Deutschland gebotenen Casinos zur Verfügung stehen.

Abwechslungsreiche Möglichkeiten

Mittlerweile hat sich in Deutschland eine breite Masse gebildet, die generell in ihrer Freizeit zu spielerischen Möglichkeiten greift, die digital zur Verfügung gestellt werden. Besonders auffällig ist, dass nicht nur junge Menschen an PC oder der Konsole spielen. Immer häufiger setzen sich gerade ältere Personen mit dem Gaming-Sektor auseinander. Dank einfachem Zugang über Smartphone oder Tablet steht heute des Weiteren eine große Zahl kostenloser Spiele zur Verfügung. Und immer mehr Kooperationen bereichern den Sektor mit nachhaltigen Technologien.

Was für die allgemeine Gaming-Welt gilt, trifft ebenfalls auf Spielcasinos zu, die ihre Dienste online anbieten. Schließlich haben diese den großen Vorteil, dass sie die beliebten Casinospiele wie Blackjack, Poker, Roulette, aber auch die abwechslungsreichen Slot-Spiele und Jackpots auf dem deutschen Markt anbieten. Das Beste Online Casino zu finden, ist allerdings keine ganz leichte Aufgabe. Denn aufgrund des Glücksspielstaatsvertrags, der seit Juli 2021 gilt, sind die Regeln für das Spiel mit dem Glück im Netz deutlich strenger.

Strenge Regelungen

Dabei steht es jedem Nutzer und jeder Nutzerin selbstverständlich frei, für welchen Anbieter sich zu guter Letzt entschieden wird. Allerdings ist der Markt an in Deutschland per Lizenz zugelassenen Online-Casinos mehr als übersichtlich. Folglich bleibt erfahrenen Glücksrittern oder solchen, die gerne selbst über ihre Spielerfahrung entscheiden möchten, nur der Weg, Angebote von Online-Betreibern zu nutzen, die auf Basis von EU-Recht arbeiten. Diese sind mit einer Glücksspiellizenz eines EU-Landes ausgestattet.

Um als nicht deutscher Anbieter hierzulande eine Lizenz zu erhalten, sind hohe Anforderungen zu erfüllen. Das wird mit mehr Spielerschutz begründet. Viele, die am Spiel mit dem Glück partizipieren, sehen diese Regeln allerdings selbst sehr kritisch. Denn das Regelwerk begrenzt die Spielerfahrung stark. Etwa gibt es monatliche Einsatzlimits, Wartezeiten bei Slots oder Begrenzungen auf einen Euro pro Spin. Dass diese Regeln sinnvoll sind, um für mehr Achtsamkeit im Umgang mit dem Medium zu sorgen, ist offensichtlich und soweit zielführend.

Spieler und Spielerinnen jedoch, die schon immer mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein an den Angeboten teilnehmen, werden nun mitunter deutlich eingeschränkt. Daher bleibt vielen nur der Weg, sich ein internationales Online-Casino zu suchen. Dank des einfachen Online-Zugangs ist das heute kein großes Problem mehr. Aus diesem Grund finden sich bei seriösen Betreibern mehrsprachige Kundenservice, Chatfunktion und der Hinweis auf die erworbene Glücksspiellizenz mit dem ausstellenden Land.

Ausblick auf die kommenden Jahre

In Zukunft wird sich der deutsche Staatsapparat entscheiden müssen, wie viel Spielraum die jeweilige Aufsichtsbehörde bei der Zulassung von Online-Casinos erhält. Denn Fakt ist, dass immer mehr Menschen Fortuna online herausfordern. Sinnvoll wäre dies sicherlich, wenn das nach deutschen Regularien stattfände. Derzeit allerdings schrecken die geltenden Gesetze Betreiber als auch Spieler eher ab. Es wäre wünschenswert, wenn schon bald ein gemeinsamer Nenner gefunden werden könnte, bei welchem die Verantwortlichen nicht einem zahnlosen Tiger gleichkommen und zeitgleich ein sicheres, aber dennoch freies Spiel hierzulande lizenziert möglich ist.