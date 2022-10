Ludwigshafen – Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr fand bei einem Sportclub in Dossenheim ein Fußballtraining statt. Die Spieler ließen ihre Kleidung und Wertsachen in der Umkleide liegen. Hier konnte durch einen Zeugen während des laufenden Trainings eine Männerbande beobachtet werden, welche sich im Rahmen ihrer Diebesstour durch die Umkleide an diversen Mobiltelefonen und der Kleidung ... Mehr lesen »