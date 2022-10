Ludwigshafen – Körperverletzung im Ebertpark

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 57-jähriger Mann wurde im Ebertpark von zwei bislang unbekannten Personen beleidigt, geschlagen und mit Pfefferspray verletzt. Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 4.10.2022 um 16:45 Uhr. Nach einer verbalen Auseinandersetzung, bei der sich der Geschädigte über die beiden Hunde der Beschuldigten beschwerte, schlug der Täter dem Mann ins Gesicht und besprühte ihn mit Pfefferspray. Daraufhin flüchteten die beiden Beschuldigten von dem Tatort. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gesucht werden ein Mann und eine Frau mit zwei kleinen Hunden. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine rote Jacke, die Frau eine schwarze Mütze. Konnten Sie etwas beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

