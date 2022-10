LUDWIGSHAFEN / MAINZ. Konfrontiert mit den umfassenden Rücktrittsforderungen an ihn reagiert der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) weiter mit unhaltbaren Rechtfertigungen und kündigte jetzt im SWR Fernsehen an, den Menschen an der Ahr helfen zu wollen und dafür zu sorgen, dass es ihnen besser geht. Dazu zeigt sich der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Gordon Schnieder MdL, fassungslos:

„Lewentz hat das Vertrauen der Menschen verloren. Das nicht zu erkennen, macht doppelt fassungslos. Es ist für mich unvorstellbar, dass er in Zukunft ins Ahrtal reist, dort den Menschen ins Gesicht sieht und sich um Wiederaufbau und einen Neuanfang im Katastrophenschutz kümmert. Glaubt er wirklich, dass das möglich sein wird? Wenn dem so ist, schätzt er seine Lage und seine Rolle einmal mehr völlig falsch ein. Ich kann ihm nur raten, der Realität ins Auge zu blicken. Die Menschen erwarten, dass er aufhört, sich herauszureden und die Verantwortung anderen zuzuschieben. Gerade für die Menschen an der Ahr muss das Verhalten unerträglich sein. Deshalb rate ich auch der Ministerpräsidentin, die Reißleine zu ziehen, falls Lewentz nicht den Anstand besitzt, seinen Hut zu nehmen.“

CDU Rheinland Pfalz