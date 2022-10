Lambrecht – Kurzfristig Plätze frei in Online-Seminar

Lambrecht / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Gute Kundenbeziehungen trotz Preiserhöhung

Kurzfristig Plätze frei in Online-Seminar

Beim Online-Seminar „Gute Kundenbeziehungen trotz Preiserhöhung“, das die Pfalzakademie Lambrecht am Montag, 24. Oktober, von 9.30 bis 15.30 Uhr anbietet, sind kurzfristig noch Plätze frei. Preiserhöhungen werden von vielen Kunden und Kundinnen bereits angstvoll erwartet; einige prüfen sofort nach Erhalt des Schreibens den Markt, in der Hoffnung auch weiterhin günstig versorgt zu werden. Hier gilt es, in der Kommunikation nicht nur auf den Preis zu fokussieren, sondern die Kundenbeziehung als Ganzes zu betrachten. Gemeinsam mit Christoph Langel von Campus-EW GmbH erarbeiten die Teilnehmenden anhand ihrer unternehmerischen Ziele eine überzeugende Kundenkommunikation, Strategien und Argumentationen, um Kündigungen zu verhindern und unzufriedene Kunden und Kundinnen aufzufangen. Durch den richtigen Einsatz der Techniken kann die emotionale Belastung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und gegebenenfalls auch die durchschnittliche Gesprächszeit reduziert werden.

Sachverständiger vermittelt Grundlagen: Christoph Langel (Foto: Campus-EW GmbH)

Das interaktive Training vermittelt zunächst die Grundlagen der Kommunikation, dass eine Nutzenargumentation besser als Verteidigung ist, wie man mit Einwänden umgeht und einen positiven Gesprächsausstieg findet. Die Teilnahmegebühr beträgt 300 Euro. Eine Anmeldung per Mail sollte umgehend erfolgen an seminare@pfalzakademie.bv-pfalz.de; die Zugangsdaten werden sodann zugeschickt. Details unter www.pfalzakademie.de.

Quelle: Bezirksverband Pfalz