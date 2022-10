Hockenheim – Sperrungen und Einbahnstraßen während der DTM

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Finale der Deutschen Tourenwagen Meisterschaften (DTM) vom 7. bis 9. Oktober auf dem Hockenheimring gibt es einige verkehrstechnische Anpassungen. So wird in der Reilinger Straße für den Sonntag, 9. Oktober, während des An- und Abreiseverkehrs als Einbahnstraße eingerichtet. Dies hat auch zur Folge, dass die BRN-Buslinie Speyer-Heidelberg zwischen Hockenheim und Reilingen nicht verkehren kann. Der Nordring in Hockenheim zwischen Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Hardtstraße und Schwetzinger Straße wird für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. Die Sperrung der Continental Straße sowie der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Höhe Einfahrt P 2 erfolgt ab Freitag, 07.10.2022, 08.00 Uhr. Für Anreisende mit dem PKW werden die Parkplätze P1 und P2 geöffnet, für Camper die Plätze C2 und C3.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail