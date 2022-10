Hockenheim – Die Phoenixen singen im Pumpwerk

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach 2 Jahren Pandemie bedingter Pause ist es endlich soweit. Der Heidelberger Frauenchor 1. FC Heidelberg – nunmehr mit weiblich besetztem Dirigat und drastisch gesenktem Altersdurchschnitt – kann endlich sein neues Programm „ Phoenixen“ auf der Hockenheimer Kleinkunstbühne präsentieren. Zaubervogelbunt wie Phoenix und spritzig wie schwanzwedelnde Ni-xen segeln die Damen – wenn es sein muss auch ohne Wind – die Notenlinien auf und ab. Besaufen sich blubberblasend in Neptuns Reich, durchleben stille Nächte und heilen spontan mit vielen Küs-sen. Ertrinken Sie in sirenengleichem Gesang, ohne nass zu werden. Das ist der Zauber! Doch keine Angst, der 1.FC entzaubert Sie recht-zeitig zum Nachhause gehen. Versprochen … Beginn am 15.10.22 ist um 20 Uhr, am 16.10.22 bereits um 19 Uhr im Pumpwerk Hockenheim. Karten für 18 Euro (16 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim (Telefon 06205 21190), im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung, im Kiosk am Bahn-hof Hockenheim sowie unter der Ticket-Hotline 06205 21 1010 unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten auch online bestellt werden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail