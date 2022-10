Heidelberg – Müllwerker bei Arbeitsunfall schwer verletzt – Notfallseelsorger im Einsatz

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagmorgen ein 41-jähriger Müllwerker bei einem Arbeitsunfall in der Rheinstraße in der Südstadt. Der Fahrer eines Müllfahrzeuges rangierte gegen 7.30 Uhr an der Ecke Rohrbacher Straße mit seinem Schwerfahrzeug, stieß beim Rückwärtsfahren gegen das Hoftor einer nahegelegenen Schule und quetschte dabei seinen Kollegen, der auf einem Trittbrett des Fahrzeuges stand, zwischen Fahrzeug und Hoftor ein. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Unterrichtsbeginn beobachteten viele Schüler unterschiedlichen Alters das Geschehen und zeigten sich stark betroffen. Auch Ersthelfer aus dem Schülerbereich waren dabei betroffen. Deshalb wurde der Schwerverletzte schnell mit einem Sichtschutz von der Berufsfeuerwehr Heidelberg auch für Blicke Schaulustiger geschützt. Darüber hinaus wurde das Notfallseelsorge-Team Rhein-Neckar eingebunden, um sich um die möglicherweise traumatisierten Schülerinnen und Schüler zu kümmern. Die Ermittlungen der Unfallexperten der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

