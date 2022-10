Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Fit für die Vereinsführung“: Beim 8. Heidelberger Vereinsforum am Samstag, 22. Oktober 2022, von 9.30 bis 14.30 Uhr erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Informationen und Tipps für die Vereinsarbeit. Daneben bieten sich für die Vereinsvertreterinnen und -vertreter ausreichend Gelegenheiten zur Vernetzung und zum Austausch, um voneinander lernen zu können. Das Vereinsforum richtet sich an alle aktiven Heidelberger Vereinsvorstände sowie an Vereinsmitglieder, die für die Vorstandsarbeit gewonnen und qualifiziert werden sollen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Stadt und ihre Partner unterstützen mit dem kostenfreien Angebot die Vereine im Stadtgebiet.

Die Veranstaltung findet in den Räumen des Stadtjugendrings im Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, Heidelberg-Kirchheim, statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich über die Internetseite der Koordinierungsstelle Bürgerengagement beim Referat des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/servicevereine

> Vereinsforum, per E-Mail an buergerengagement@heidelberg.de oder per Fax an 06221 58-461000. Die Veranstaltung ist barrierefrei. Bei der Anmeldung sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeben, ob sie eine Assistenzperson mitbringen oder einen mit Rollstuhl zugänglichen Platz benötigen.

Programm

9.30 Uhr: Anmeldung und Ankommen

10 Uhr: Begrüßung durch Steffen Wörner, Geschäftsführer Stadtjugendring Heidelberg e.V., und Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner

10.30 Uhr: Informationen für die Vereinsvertreterinnen und -vertreter (Stadt Heidelberg, Arbeitsgemeinschaft der Heidelberger Stadtteilvereine, FreiwilligenAgentur Heidelberg, Heidelberger Selbsthilfebüro, Sportkreis Heidelberg e.V., Stadtjugendring Heidelberg e.V.)

11 Uhr: Impulsvortrag von Rechtsanwalt Christoph Rapp (Sportkreis Heidelberg e.V.) zu „Alltägliche Stolpersteine des Vereinsrechts“

11.45 Uhr: Pause und Aufteilung in Gruppen

12.15 Uhr: Impulsvorträge und ins Gespräch kommen

Social Media Basics: Jana Fritz, Heidelberger Selbsthilfebüro

Nachhaltigkeit im Verein: Kristina Wetzel, Laila Gao und Peter Wittlinger, Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie, Stadt Heidelberg

Neuer Schwung für die Vereinsarbeit – Junges Engagement, Freiwilligenmanagement, digitales Engagement: Jana Peeters und Beate Ebeling, FreiwilligenAgentur Heidelberg

13 Uhr: Abschluss und Ausblick; anschließend gemeinsamer Austausch mit Imbiss

Die Stadt Heidelberg lädt gemeinsam mit ihren Projektpartnern FreiwilligenAgentur Heidelberg, Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Heidelberger Stadtteilvereine, Stadtjugendring Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Selbsthilfebüro zum Vereinsforum ein.

Wissenswertes rund um die Vereinsarbeit finden Vereinsvertreterinnen und -vertreter darüber hinaus im Service- und Informationsportal der Stadt Heidelberg im Internet unter www.heidelberg.de/servicevereine und unter www.heidelberg.de/buergerengagement.