Viernheim – Radfahrerin schwer verletzt – Verursacher flüchtet von der Unfallstelle.

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 17:44 Uhr in Viernheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr die

Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Karl-Marx-Straße. Zum Unfallzeitpunkt befuhren zwei PKW die Neuhäuser Straße in Richtung Am Königsacker. Laut Zeugen seien beide Fahrzeuge mit wesentliche erhöhter Geschwindigkeit gefahren. An der Kreuzung Neuhäuser Straße / Wilhelm-Leuschner-Straße fuhr die Fahrradfahrerin in den Kreuzungsbereich ein. Das erste Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um ein BMW Cabrio gehandelt haben soll, konnte der Fahrradfahrerin noch ausweichen. Dem Fahrer des zweiten Fahrzeugs gelang dies nicht. Es kam zu einem Zusammenstoß

der Fahrradfahrerin mit dem PKW. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß erheblich verletzt.Sie wurde am Unfallort durch einen Notarzt erstversorgt und zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall wurde auch der PKW beschädigt. An der

Unfallstelle blieben Teile des Außenspiegels zurück. Die aufgefundenen Teile sowie erste Zeugenaussagen bestätigten, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen

blauen Ford gehandelt haben müsste. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim um Mithilfe: Wer hat den Unfall noch beobachtet und kann Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben? Wem ist seit Mittwoch ein blauer Ford aufgefallen, an dem der Außenspiegel fehlt? Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206

94400 entgegen.

