Sinsheim – GRN-Klinik : Das 1000. im Jahr 2022 geborene Baby

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Mit dem kleinen Charly fährt Sinsheim nun „vierspurig“

GRN-Klinik Sinsheim: Der Junge ist das 1000. im Jahr 2022 geborene Baby

51 Zentimeter groß ist er, gesunde 3350 Gramm schwer und hat einen Kopfumfang von 34 Zentimetern – Charly ist das 1000. in diesem Jahr in der GRN-Klinik Sinsheim geborene Baby. Am Donnerstag, 29. September, kam er um 9.32 Uhr zur Welt.

Mama Nina Gotthardt und Papa Sascha samt Schwesterchen Romy, zweieinhalb Jahre alt, hießen den kleinen Mann willkommen, der sich aber kaum von dem Trubel um ihn herum stören, sondern alles ganz gelassen von statten gehen ließ. Auch die Stationsleiterin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Ute Stadtmüller, freut sich mit der jungen Familie aus Schwaigern im Landkreis Heilbronn: „Wir hatten bis dato alleine im September 117 Geburten zu ver-zeichnen“, sagt sie. Gerade gehe es auf der Station besonders hoch her, auch wenn dieses Jahr Baby Nummer 1000 etwas später zu feiern sei – „2021 waren wir bereits am 10. September so weit gewesen.“.

Übrigens erblickten im Vorjahr mehr als 1500 Babys an der Elsenz das Licht der Welt, das war absoluter Rekord. Mal schauen, ob er bereits dieses Jahr geknackt werden wird?

Infos zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim: https://www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

Bildunterschrift: Das 1000. Baby ist da: Nina, Sascha und Romy Gotthardt aus Schwaigern begrüßen ihren kleinen Charly. Dr. Ana-Maria Schmidt, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, sowie Stationsleiterin Ute Stadtmüller freuen sich mit ihnen. Foto: GRN