Heidelberg – Zeigen Sie Profil!“ – Kostenloser Kurs zum Online-Selbstmarketing für Frauen

Am Mittwoch kam es gegen 17:44 Uhr in Viernheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Karl-Marx-Straße. Zum Unfallzeitpunkt befuhren zwei PKW die Neuhäuser Straße in Richtung Am Königsacker. Laut Zeugen seien beide Fahrzeuge mit wesentliche erhöhter Geschwindigkeit gefahren. An der Kreuzung Neuhäuser ... Mehr lesen »