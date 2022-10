Freinsheim – Großeinsatz der Feuerwehr – #Wohnhausbrand

Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

01.10.2022.Gegen 18 Uhr wurde die Freinsheimer Wehr zu einem Gebäudebrand in der Badstraße gerufen. Noch während das erste Fahrzeug sich der Einsatzstelle näherte waren Flammen über dem Dachstuhl sichtbar. Daher wurden sofort die Wehren aus Weisenheim am Sand und Erpolzheim zur Unterstützung nachalarmiert. In der ersten Phase der Brandbekämpfung waren 3 Trupps unter Atemschutz im Innenangriff um die Flammen zu bekämpfen. Parallel ist die Drehleiter in Stellung gebracht worden um den Brand von oben zu bekämpfen. Zur weiteren Unterstützung gab es zwei überörtliche Nachalarmierungen, einmal für den Hubsteiger aus Bad Dürkheim und den Hasslocher Gerätewagen mit zusätzlichen Atemluftgeräten. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war klar das sich im Brandobjekt keine Personen befinden. Jedoch gab es im Umfeld des Einsatzgeschehens sechs betroffene Personen. Lediglich eine Person musste kurz durch den leitenden Notarzt ambulant behandelt werden. Für die anderen Personen war eine weitergehende Versorgung durch den Rettungsdienst nicht

notwendig.

Gegen 18:45 Uhr begannen die Nachlöscharbeiten. Der Energieversorger war mit einem Mitarbeiter ebenfalls vor Ort um das Gebäude stromlos zu schalten. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehreinsatzkräfte mit 24 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Der Rettungsdienst war mit 6 Fahrzeugen, die mit 11 Einsatzkräften besetzt waren vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Schadenshöhe sind unbekannt. Heute Nacht wird seitens der Feuerwehr noch einmal eine Brandnachschau erfolgen.





Bild 1 zeigt einen Trupp unter Atemschutz bei

nachlöscharbeiten

Bild 2 ) zeigt das Gebäude

Quelle Feuerwehr Freinsheim

