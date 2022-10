Mannheim – Der SV Waldhof befindet sich in einer schweren Phase

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

(SK)Die Gefühlslage beim Waldhof ist sehr angespannt.

In der 3.Liga auf dem 6 Platz mit 16 Punkten scheint die Platzierung in Ordnung zu sein. In der Auswärtstabelle steht man mit 1 Punkt allerdings auf Platz 18. Betrachtet man wie die fünf Heimsiege zu Stande gekommen sind, muss man feststellen, dass die Siege durch Standards und sehr oft in den letzten Minuten mit etwas Glück gelangen. Jetzt könnte man sagen Glück hat nur der Tüchtige. Aber in den gesamten 9 Spielen war man nie über einen Größeren Zeitraum spielbestimmend und hat sich sehr viele gute Chancen herausgespielt. Das Spielsystem war nie zu erkennen.

Das Team scheint nicht eingespielt und die Pässe in das fordere Drittel kommen selten an. Die Spieler wirken auch nicht als würde jeder für den anderen rennen und kämpfen.

Cheftrainer Christian Neidhart hat nach der ernüchternden Niederlage unter der Woche im badischen Pokal bei Astoria Walldorf viel Kritik von den Fans bekommen. Heute im Auswärtsspiel in Osnabrück um 14 Uhr muss er die Wende schaffen . Die Ausgangslage mit dem Fehlen von Routinier Marco Höger (Kreuzbandriss) macht es nicht leichter. Es bleibt zu hoffen das gegen Osnabrück die Mannschaft das zeigt, was sie kann.

Jeder Waldhof-Fan wünscht sich eine überzeugende Leistung, wo der Funke endlich mal von der Mannschaft zu den Fans rüber springt. Über 300 Fans machen sich auf den weiten Weg nach Osnabrück. Es gilt dem Trainer, der heute Geburtstag hat, ein großartiges Geschenk mit 3 Punkten zu machen.