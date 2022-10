Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen feiern in der Eberthölle den ersten Heimsieg

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Eulen Ludwigshafen haben mit einem 32:29-Heimerfolg gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke auch den ersten Heimsieg gefeiert, zur Halbzeit stand es 15:15.

Die Gäste führten schnell mit 2:0, doch dann kamen die Eulen und drehten durch jeweils zwei Tore von Pascal Bührer und Marc-Robin Eisel das Spiel und gingen mit 4:3 in Führung. Nun drehte Eulen-Rechtsaußen Alexander Falk auf und erzielte innerhalb von nur sieben Minuten fünf Treffer und die Eulen bauten den Vorsprung auf 10:6 auf. Nach dem 15:12 warfen dann die Eulen sieben Minuten kein Tor und die Gäste konnten bis zur Halbzeit ausgleichen zum 15:15.

Nach der Pause führte dann Nettelstedt nur noch einmal mit 19:18. Nun hatten die Eulen wieder eine sehr starke Phase und bauten mit fünf Toren in Folge den Vorsprung auf 26:21 Tore aus. Dies war dann auch die Grundlage zum zweiten Saisonsieg zum Ende mit 32:29 Toren.

Bei den Eulen Ludwigshafen überragte erneut Torhüter Matej Asanin mit zahlreichen Paraden.

Erfolgreichster Eulen-Werfer war Alexander Falk mit sieben Toren. Jeweils fünf Treffer erzielten Marc-Robin Eisel, Jannek Klein und Lion Zacharias.

Nach dem Spiel sagte Eulen-Trainer Michel Abt : “Es war eine spielerische Leistung, wir mussten enger zusammenrücken und wollten das Spiel nicht kippen lassen. Am Ende war es locker, Pascal Bührer hatte einen klaren Plan, dazu kam Matej im Tor mit seinen Paraden. Wir können jetzt erstmal durchschnaufen.”

Spielmacher Pascal Bührer machte sich mit drei Toren und dem Heimsieg vorab sein schönstes Geburtstagsgeschenk, denn am 1. Oktober feiert er seinen 27. Geburtstag.

Auch die 1.596 Zuschauer sorgten wieder für eine super Stimmung und machten wieder eine Eberthölle daraus, schon fünf Minuten vor Spielende standen die Fans in der Friedrich-Ebert-Halle.

Die Eulen Ludwigshafen mussten wegen einem grippalen Infekt auf ihren Kapitän Maximilian Haider verzichten. Als Kapitänsersatz sollte Jan Remmlinger die Eulen aufs Parkett führen. Doch im Spielbogen wurde mit der Nummer 19 wohl versehentlich Maximilian Haider anstatt Jan Remmlinger aufgeführt und deshalb spielte auch Remmlinger nicht.

Mit ausgeglichenen 5:5 Punkten haben sich die Eulen Ludwigshafen nach dem 5. Spieltag auf den elften Tabellenplatz verbessert.





Im Monat Oktober tragen die Eulen Ludwigshafen nur zwei Spiele aus, nach dem Auswärtsspiel am Samstag (8. Oktober) beim HSC 2000 Coburg, spielen die Eulen am Freitag, 28. Oktober um 19.30 Uhr, zu Hause in der Friedrich-Ebert-Halle gegen den VfL Eintracht Hagen.

Weitere Informationen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text und Fotos von Michael Sonnick

Foto 1: Die Eulen Ludwigshafen freuten sich nach dem 32:29-Heimsieg (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Torwart Matej Asanin (links) und Rechtsaußen Alexander Falk waren überragend (Foto Michael Sonnick)

Foto 3. Sebastian Trost (Nummer 34) mit seinem Fanclub (Foto Michael Sonnick)

