Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak)- Die Ziegelhäuser Brücke ist in einem schlechten Zustand und muss perspektivisch neu gebaut werden. Um das Brückenbauwerk für weitere acht Jahre bis zum Ersatzneubau sicher betreiben zu können, müssen umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Beginn des zweiten Bauabschnitts: zweiwöchige Sperrung der Fahrbahn

Die Sicherungsmaßnahmen sind in drei Bauabschnitte unterteilt. Im zweiten Bauabschnitt muss die Brücke voraussichtlich ab Montag, 10. Oktober, bis Freitag, 21. Oktober 2022, für etwa zwei Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Der westliche Gehweg bleibt offen. Der Busverkehr wird in dieser Zeit ebenfalls umgeleitet. Die Umleitung erfolgt über die Theodor-Heuss-Brücke oder die Friedensbrücke. Abschließend erfolgt im letzten Bauabschnitt eine Sperrung des Gehwegs auf der Westseite. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Brücke dann auf dem Gehweg der anderen Straßenseite passieren.

Die Arbeiten haben am 5. September 2022 mit dem Abbruch von drei Garagen am nördlichen Widerlager begonnen und werden voraussichtlich Mitte November 2022 abgeschlossen sein.

Was wird gemacht?

Um die Brücke weiter abzusichern, werden auf der Brückenunterseite insbesondere einige Quer- und Längsträger im Bereich der Brahmsstraße mit einer Spritzbetonschale beidseitig verstärkt. Zur Verstärkung der Querrippen werden einzelne Zwischenräume ausbetoniert. Im Endbereich der Strombrücke wird die Fahrbahnplatte nachträglich quer vorgespannt. Betonelemente an verschiedenen Teilen der Brücke werden, soweit wie möglich, instandgesetzt. Das Geländer mit integrierten Lichtmasten wird in Teilen erneuert und die Wendeltreppe hin zur Ziegelhäuser Brahmsstraße bekommt eine Unterstützungskonstruktion. Als Vorsichtsmaßnahme werden Sicherheitsnetze an der Außenseite an den Gesimsen auf fast kompletter Brückenlänge angebracht, die kleine Betonteile auffangen, welche sich bei fortschreitender Nutzungsdauer lösen könnten. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 1,3 Millionen Euro. Durch diese Maßnahmen wird gewährleistet, dass die Ziegelhäuser Brücke bis zum Ersatzneubau eingeschränkt nutzbar bleibt.

Kontakt bei Fragen

Bei Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Anwohnenden, steht die Stadt als Ansprechpartnerin zur Verfügung – per E-Mail an tiefbauamt@heidelberg.de.

Presseinformation der Stadt Heidelberg