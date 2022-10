Heidelberg – Seminar zu Baurecht und Bauantragsstellung am Freitag, 14. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasserinnen und -verfasser, die Anträge zu baurechtlichen Verfahren bei der Stadt Heidelberg stellen möchten, können bei einem städtischen Seminar mehr Informationen dazu erhalten. Die kostenfreie Fortbildung mit dem Titel „Bauantrag (online)“ findet am Freitag, 14. Oktober 2022, ab 10 Uhr in Hybridform statt. In Präsenz findet die Veranstaltung im Neuen Sitzungssaal des Rathauses Heidelberg, Marktplatz 10, statt. Bitte geben Sie bei Anmeldung an, ob Sie gerne vor Ort oder online teilnehmen möchten. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.akbw.de oder per E-Mail an kb-karlsruhe@akbw.de. Der Teilnahmelink zum Seminar wird nach der Anmeldung per E-Mail versendet.

Neben Informationen zum elektronischen Verfahren der Stadt Heidelberg stehen die Novellierung der Landesbauordnung (LBO) sowie denkmalschutz- und brandschutzrechtliche Themen auf der Agenda. Das Seminar ist ein Angebot des Amtes für Baurecht und Denkmalschutz der Stadt Heidelberg, der Abteilung Vorbeugender Brandschutz der Berufsfeuerwehr Heidelberg und der Kammergruppe Heidelberg der Architektenkammer Baden-Württemberg. Die Teilnahme an der Fortbildung wird von der Architektenkammer anerkannt.

Mehr Informationen gibt es im Internet bei der Kammergruppe Heidelberg der Architektenkammer Baden-Württemberg.