Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 8. Oktober 2022 um 19:00 Uhr eröffnet das Theater und Orchester Heidelberg die Reihe der Bachchor-Konzerte der Spielzeit 2022/23 in der Heidelberger Peterskirche mit einem opulenten Oratorium. Beim 1. Bachchor-Konzert präsentiert der Bachchor Heidelberg gemeinsam mit dem Cäcilienchor Frankfurt und dem Philharmonischen Orchester Heidelberg César Francks »Les Béatitudes«. Es dirigiert Christian Kabitz.

César Franck, Schöpfer des berühmten »Panis Angelicus«, gilt als einer der bedeutendsten französischen Komponisten und Organisten seiner Zeit. Im Jahr 2022 feiert der Fin-de-siècle-Komponist seinen 200. Geburtstag. Zu seinem Jubiläum kommt im Bachchor-Konzert sein Hauptwerk zur Aufführung: »Les Béatitudes«. Mit großem Orchester, acht Gesangssoli und zwei Chören ist das Werk eine monumentale oratorische Vertonung der Seligpreisungen aus der Bergpredigt Jesu und steht auf Augenhöhe mit den großen Oratorien des 19. Jahrhunderts. Durch seine symmetrische Anlage beschreibt das Werk einen großen Bogen: Auf einen kurzen Prolog folgen acht Sätze, in denen die Christusworte irdischen Szenen gegenübergestellt werden – Kontraste, die der Chor kommentiert. Mit einem großen Hymnus endet das Werk: dem Einzug ins Paradies. Ein Oratorium, das in seiner tiefgründigen Tonsprache jede Hörerin und jeden Hörer überwältigt. Franck selbst bezeichnete seine Komposition als »Das, was ich am besten gemacht habe«. Dennoch ist sein selten aufgeführtes Lebenswerk dem breiten Publikum noch unbekannt. Mit dem 1. Bachchor-Konzert soll sich das jetzt ändern.

Es singen Irina Simmers, Luise Lotte Edler, Barbara Buffy, Christopher Diffey, João Terleira, Lars Conrad, Ks. Wilfried Staber und Konstantin Ingenpass.

WORT.MUSIK

Das 1. Bachchor-Konzert findet im Rahmen der 20. Ökumenischen Heidelberger Kirchenmusiktage statt.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 | 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de