Heidelberg – Deutschkurs mit Kinderbetreuung für Geflüchtete gestartet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 15. September 2022 bietet die Volkshochschule Heidelberg in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit einen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zertifizierten Deutschkurs für 20 Teilnehmende an. An den Kurs angeschlossen ist eine Kinderbetreuung. Das Angebot findet in der Begegnungsstätte für Geflüchtete aus der Ukraine im Erdgeschoss der ehemaligen Julius-Springer-Schule in der Südstadt statt. Es richtet sich vorrangig an zugewanderte Mütter aus der Ukraine, die über keine Kinderbetreuung für ihre Kinder im Alter von einem bis fünf Jahren verfügen. Willkommen sind auch Teilnehmende aus anderen Herkunftsländern mit Betreuungsbedarfen. Finanziert wird der Kurs durch das BAMF. Die Stadt trägt spendenfinanziert die Kosten für die professionelle Kinderbetreuung durch eine Tagesmutter.

Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen betont: „Aus der Ukraine sind bislang überwiegend Frauen mit Kindern zu uns geflüchtet. Sie stehen vor der Herausforderung, für ihre Kinder da zu sein und gleichzeitig die deutsche Sprache zu erlernen. Um eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, aber auch auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen, möchten wir sie mit diesem Angebot unterstützen.“

Der Kurs ist auf die Dauer von einem Jahr angelegt. Er findet täglich von 9 bis 13 Uhr statt. Der Deutschkurs schließt mit der Sprachprüfung „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ)-Sprachniveau B1 und dem Test zum Orientierungskurs „Leben in Deutschland“ ab.

Interessierte an einem Folgekurs erhalten weiterführende Informationen bei Kristina Türschmann-Qataoui von der VHS Heidelberg, E-Mail Tuerschmann-Qataoui@vhs-hd.de.