Speyer – Aufgebrochener Baustellencontainer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 06:55 Uhr Zugang zu drei Baucontainern in der Bahnhofstraße und entwendeten dort mehrere Baumaschinen. Die Container waren zuvor mit Vorhängeschlössern gesichert. Zu Art und Umfang des Diebesgutes liegen bislang keine Ergebnisse vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

