Mutterstadt/Hochdorf-Assenheim – Einbruch in landwirtschaftliche Betriebe

Mutterstadt/Hochdorf-Assenheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 28.09.2022 auf den 29.09.2022 sind unbekannte Täter in den Bürobereich eines landwirtschaftlichen Betriebs im Bereich der L454 zwischen Mutterstadt und Ruchheim eingebrochen. Im Inneren wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Im gleichen Zeitraum wurde in Hochdorf-Assenheim im Bereich des Winkelhofes ebenfalls in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingebrochen. Auch hier wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

