Ludwigshafen – OB Steinruck gratuliert Alt-OB Dr. Wolfgang Schulte zum 75. Geburtstag

“Persönlichkeit mit Mut, Weitblick und Beharrlichkeit”

OB Steinruck gratuliert Alt-OB Dr. Wolfgang Schulte zum 75. Geburtstag

Er stellte die Weichen am Rheinufer Süd und legte den Grundstein für eine neue und moderne Stadtentwicklung: Von 1993 bis 2001 leitete Dr. Wolfgang Schulte als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Ludwigshafen. Am 30. September feiert Schulte seinen 75. Geburtstag.

“Wolfgang Schulte stand vor der großen Herausforderung, Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft durch Zeiten großer Umbrüche im Kontext der wachsenden Globalisierung zu führen und sie zukunftsfest aufzustellen. Mit großer Entschlossenheit, Mut, Weitblick und Beharrlichkeit ist ihm das gelungen. Er trat sein Amt in einer Zeit an, in der Ludwigshafen schwere finanzielle Einbußen zu verkraften hatte und sich neuen sozial- und wirtschaftspolitischen Aufgaben stellen musste. Schultes konsequentes Eintreten für soziale Gerechtigkeit, sein unbedingter Modernisierungswille und sein scharfer und unbestechlicher Verstand haben mich immer beeindruckt. Ich schätze ihn als geradlinige Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, die begeistern kann, und wünsche ihm zu seinem 75. Geburtstag im eigenen Namen und im Namen von Rat und Verwaltung alles Gute. Glück auf, Wolfgang Schulte!”, würdigt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck den Jubilar.

In einer Zeit, in der gerade im produzierenden Gewerbe Arbeitsplätze verloren gingen, sorgte Schulte in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dafür, dass die wirtschaftliche Basis der Industriestadt Ludwigshafen verbreitert wurde. Dienstleistungsunternehmen siedelten an; als sichtbarstes Zeichen darf die Entwicklung Westlich B9 gewertet werden. Schon früh setze er sich als vehementer Verfechter der kommunalen Selbstverwaltung für einen nachhaltigen Finanzausgleich und die Stärkung der Kommunen vor Ort ein – ein Thema, das Ludwigshafen auch noch heute umtreibt. Sozialer Ausgleich, Fairness, Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Ludwigshafener*innen lagen dem ehemaligen Sozialdezernent und insbesondere dem Oberbürgermeister am Herzen. Kitas und Senioreneinrichtungen entstanden, für junge Familie wurde Wohnraum geschaffen.

Unter dem Motto “Anschluss 2000” veränderte sich die Innenstadt zunehmend sichtbar mit dem neu gestalteten Berliner Platz, dem neuen S-Bahnhof-Mitte und den Aktivitäten am Rheinufer Süd. Zeitgleich wurde die Stadtmarketinginitiative ins Leben gerufen. Schultes Modernisierungswille war nach außen wie nach innen spürbar. Unter seiner Führung startete eine landesweit beachtete Verwaltungsreform, Ludwigshafen wurde Modellstadt in Rheinland-Pfalz.

Wolfgang Schulte wurde am 30. September 1947 in Paderborn geboren. Nach dem Studium folgten für den promovierten Juristen Stationen im Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein und im Bundesfinanzministerium. Am 22. April 1985 wurde er Beigeordneter der Stadt Ludwigshafen am Rhein, am 30. Oktober 1991 Bürgermeister und vom 1. Juli 1993 bis zu seinem Ausscheiden am 31. Dezember 2001 amtierte er als Oberbürgermeister.

