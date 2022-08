Appenthal / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 29.07.2022 gegen 16:30 Uhr kam es auf der L499 zwischen Appenthal und dem Wanderparkplatz “Ruine Breitenstein” zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 28-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die L499 in Fahrtrichtung Frankeneck. In einer Kurve verlor die Dame die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Der Pkw kam schließlich neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Wrack befreien und wurde nur leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Fremdschaden entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Für die Bergung des Pkw musste die L499 kurzzeitig voll gesperrt werden.