Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. 34 Auszubildende starten in ihre Ausbildung – Dezernentin Beate Steeg ehrt Absolvent*innen und nimmt neue Nachwuchskräfte für die Stadtverwaltung in Empfang Das neue Ausbildungsjahr bei der Stadtverwaltung hat begonnen. Nach den neuen Beamtenanwärter*innen sind am Montag, 1. August 2022, nun weitere 34 neue Nachwuchskräfte in ihre Ausbildung bei der Stadt gestartet. ... Mehr lesen »