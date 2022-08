Ludwigshafen – 16-Jähriger sexuell belästigt – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein 16-Jähriger wurde am Sonntag (31.07.2022), gegen 14.30 Uhr, von einem unbekannten Mann angesprochen und am Genitalbereich an der Hose berührt. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Spatenstraße vor einer Bibliothek. Der Mann war circa 1,75m groß, circa 50 Jahre alt, trug Glatze und hatte einen dicken Bauch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

