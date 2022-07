Sinsheim – David Raum verlässt die TSG Hoffenheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATwww.mannheim.de Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, kam es im Eberlinweg zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Durch eine Anwohnerin wurde Brandgeruch und eine starke Rauchentwicklung ausgehend von der Erdgeschosswohnung festgestellt. Die verständigte Berufsfeuerwehr Heidelberg hatte den Brand schnell gelöscht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde in Erfahrung gebracht, ... Mehr lesen »