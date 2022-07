Speyer – Trickbetrug durch falschen Handwerker

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 29.07.2022 gegen 16 Uhr klingelte ein Täter in der Else-Krieg-Straße in Speyer in einer Einrichtung zum Betreuten Wohnen bei einer 91-jährigen Seniorin. Nachdem der Täter vorgab als Handwerker die Wasserleitungen zu überprüfen, wurde er eingelassen. Erst nachdem der Täter sich frei in den Wohnräumen zu bewegen anfing, zweifelte die Seniorin an dessen Auftrag und erklärte die Polizei zu verständigen, was den Täter zur sofortigen Flucht bewegt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-ca. 170 cm großen, kräftigen Mann

-zw. 50-60 Jahre alt,

-sprach akzentfreies Deutsch.

Es wurde die Sicherung der im Anwesen befindlichen Videoanlage veranlasst.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer (Tel.: 06232-1370, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Die Polizei rät, dass Bewohner niemanden in die Wohnräume lassen, wenn diese nicht persönlich bekannt sind oder ein Termin besteht. Sollten sich die Bewohner unsicher sein, kann eine Abklärung erfolgen, währenddessen die in Frage stehende Person vor der verschlossenen Wohnungstür warten kann bzw. im Zweifelsfall auch jederzeit die Polizei verständigt werden kann, um gemeinsam die Situation aufzuklären.