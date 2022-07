Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATwww.mannheim.de Am 29.07.2022 gegen 16 Uhr klingelte ein Täter in der Else-Krieg-Straße in Speyer in einer Einrichtung zum Betreuten Wohnen bei einer 91-jährigen Seniorin. Nachdem der Täter vorgab als Handwerker die Wasserleitungen zu überprüfen, wurde er eingelassen. Erst nachdem der Täter sich frei in den Wohnräumen zu bewegen anfing, zweifelte die ... Mehr lesen »