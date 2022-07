Mannheim – MVV-Personalvorstand Verena Amann für fünf Jahre wiederbestellt

Mannheim/ Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Mandat von Verena Amann, Vorstandsmitglied des Mannheimer Energieunternehmens MVV,wurde um fünf Jahre – von 1. August 2022 bis 31. Juli 2027 – verlängert. Das hatte der

Aufsichtsrat bereits in seiner Sitzung vom 24. September 2021 beschlossen. Verena Amann ist seit drei Jahren Mitglied des Vorstands der MVV Energie AG und verantwortet

das Ressort Personal. „Als Personalvorstand fördert Verena Amann die innovative Arbeitskultur bei MVV mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Vielfalt im Unternehmen. Gleichzeitig baut sie

das Ansehen von MVV als wichtiger Arbeitgeber in der Metropolregion Rhein-Neckar sowie an den MVV-Standorten im In- und Ausland konsequent weiter aus“, erklärte Dr. Peter Kurz, Vorsitzender

des Aufsichtsrats von MVV.

Die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften hat für MVV hohe Priorität. Sie werden gebraucht, um gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von MVV die Energiewende weiter

voranzutreiben und das Mannheimer Modell umzusetzen, mit dem das Energieunternehmen bis 2040 klimaneutral und anschließend klimapositiv werden will.

Quelle MVV