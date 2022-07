Mannheim – Equitana Open Air 2022 – Die Höhepunkte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm MAHAB Mannheimer Hallenbetriebs-GmbH ) – Das größte Breitensportfestival im Pferdesport kommt vom 12. bis zum 14. August nach Mannheim. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm aus Show, Sport und Shopping.

Die Faszination Pferd lässt sich bei der Equitana Open Air in vielen verschiedenen Facetten erleben. Die drei Festivaltage machen die Vielfalt der Rassen und Reitweisen zum Erlebnis. Außergewöhnliche Schaubilder, sportliche Wettbewerbe und die Abendshow am Samstag setzen die einzigartige Verbindung von Mensch und Tier eindrucksvoll in Szene.

Spannende Spiele

Mounted Games – diese besonderen Reiterspiele von den britischen Inseln erfordern Mut, Präzision, Athletik und Geschick. In Höchstgeschwindigkeit galoppieren die Teilnehmer der einzelnen Teams durch das Stadion, heben Gegenstände vom Boden auf oder platzieren, stechen mit einer Lanze einen Ring oder absolvieren einen Slalomkurs. Ein rasantes Spektakel.

Familien-Festival

Mit ihren langen Ohren und ihrem gutmütigen Wesen gehören sie inzwischen zu den Publikumslieblingen der Equitana Open Air: die Esel vom Team Tirol. Napoleon, Luiserl, Balthasar, Talitha und Pinocchio reisen aus Österreich an, um in Mannheim so richtig was zu erleben. Die Grautiere zeigen sich als Packesel oder vor der Kutsche und sind grundsätzlich für jeden Spaß zu haben.

Das Glück der Erde erfahren die kleinen Besucher in der Reitschule von Evelyn Biesenbach. Geduldig lassen sich die Ponys streicheln und putzen oder Mähne und Schweif flechten. Ihnen wird es auch nicht zu bunt, wenn die Kinder sie in allen Farben schminken, um anschließend Seite an Seite mit ihnen kleine Hürden zu überwinden. Von ihrem Rücken aus lässt sich die Welt von oben entdecken und das Gefühl genießen, getragen zu werden.

Rassige Rösser

Verschiedene Rassen und Reitweisen präsentieren auf dem Maimarktgelände ihre Stärken. Neben Isländern, Quarter Horses, Andalusiern, Lusitanos, Friesen, Haflingern und zahlreichen Ponys aus allen Winkeln der Welt wirken die Blauen Belgier von Julia Zenner wie Riesen aus einer anderen Zeit. Die Kaltblüter demonstrieren in Mannheim eindrucksvoll, was sich mit einem PS so alles bewegen lässt. Dicke Baumstämme ziehen sie mit Leichtigkeit.

Deutsche Meisterschaft

Rasante Manöver gibt es bei den Deutschen Meisterschaften in der Working Equitation zu beobachten. In der jungen Reitsportdisziplin starten die bundesweit besten Paare. Pferde und Reiter müssen in der Dressur absolute Präzision beweisen, sind im Stil- und Speedtrail an zahlreichen Hindernissen gefordert und zeigen bei der Rinderarbeit, wie sie mit Geschick und Geschwindigkeit, ein Tier von der Herde trennen.

Wissen zum Mitnehmen

Tipps und Tricks für ein vertrauensvolles Miteinander mit dem Partner Pferd vermitteln prominente Trainer wie Fernseh-Pferdeprofi Katja Schnabel, die erfolgreiche Grand Prix-Reiterin Uta Gräf oder Western-Weltmeisterin Ute Holm. Stuntfrau Yvonne Gutsche zeigt Übungen für mehr Sicherheit im Sattel und die international gefragte Ausbilderin Anja Beran gibt ihre Erfahrungen am Freitagabend sogar in Spielfilmlänge weiter.

Webstars ganz persönlich

Im Netz sie sie Stars, in Mannheim schreiben sie Autogramme, beantworten Fragen und stehen für Fotos zur Verfügung. Influencer wie Kenzie Dysli, die über die Ostwind-Filme weit über die Reiterwelt hinaus bekannt geworden ist, die bekannten YouTuberinnen von Native Horses oder Anja Fee treffen ihre Fans auf der Equitana Open Air ganz persönlich.

