Ludwigshafen – Tischlein-Deck-Dich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei einem Frühstück mit Musik im hack-museumsgARTen können Interessierte am Sonntag, 7. August 2022, ab 10 Uhr an einer großen Tafel mitgebrachte Leckereien im sommerlichen Garten genießen. Besteck und Teller sollen mitgebracht werden. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an hackmuseumsgarten@gmx.de.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail