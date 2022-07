Hockenheim – Stadt ehrt Jubilare

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Haockenheim) – Zum Teil über 40 Jahre sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hockenheim bereits für die Verwaltung tätig. Nun gab es nach mehreren pandemiebedingten Verschiebungen beziehungsweise eingeschränkten Veranstaltungen wieder ein Treffen in größerem Rahmen, während dem die Dienstjubilare gebührend geehrt werden konnten.

16 Ehrungen nahm Oberbürgermeister Marcus Zeitler im Restaurant Ron deau in der Stadthalle Hockenheim vor. Jeder der Geehrten bekam dabei von ihm und dem Personalratsvorsitzendem Johannes Lienstromberg ei nen Gutschein in Form einer Rennstadtkarte und einen Blumenstrauß über reicht. Bei über 25 Jahren Tätigkeit im öffentlichen Dienst und der Stadt gab es zusätzlich eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg. Bei Kaf fee und Kuchen wandte sich Oberbürgermeister Zeitler an die Geehrten: „Es ist nicht selbstverständlich, vor allem nicht in der heutigen Zeit, dass man einem einzelnen Arbeitgeber über einen so langen Zeitraum die Treue hält. Das hier versammelte Wissen, die Erfahrung und die Expertise sind von unschätzbarem Wert. Gemeinsam wurden zum Teil schwierige Ent scheidungen getroffen, Wege für Neues bereitet, Probleme behoben und Projekte umgesetzt. Für Ihre Beharrlichkeit, Ihre Treue und Ihre Einsatzbe reitschaft möchte ich mich bei Ihnen bedanken.“

Bei der Veranstaltung gab der Oberbürgermeister nicht nur einen Einblick in die Arbeit des Gemeinderats, er nahm sich auch die Zeit, die Wichtigkeit jedes Mitarbeiters sowie der jeweils betreffenden Bereiche hervorzuheben.

