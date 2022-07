Bad Dürkheim – Körperverletzungsdelikt am Bahnhof

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 29.07.2022 gegen 23:00 Uhr kam es am Hauptbahnhof in Bad Dürkheim zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 62-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Dieser hatte zuvor den 22-jährigen Beschuldigten, welcher ebenfalls aus dem Landkreis Bad Dürkheim stammt, dazu aufgefordert es zu unterlassen Kieselsteine gegen das Bahnhofsgebäude zu werfen. Der Beschuldigte hätte dem 62-Jährigen daraufhin mit dem beschuhten Fuß gegen die Hand getreten, ihn mit üblen Schimpfworten beleidigt und bedroht. Der 62-jährige Geschädigte wurde hierbei an seinem rechten Daumen leicht verletzt. Der Beschuldigte konnte durch die Polizeibeamten nach einem kurzen fußläufigen Fluchtversuch gestellt und festgenommen werden. Da sich der stark alkoholisierte junge Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.