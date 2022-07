Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Eine Gruppe von Jugendlichen, bestehend aus vier bis fünf Personen, schlugen am Donnerstagabend (28.07.2022, 21.30 Uhr), im Bereich des Pfalzgrafenplatzes, auf einen 16-Jährigen ein. Die Jugendlichen flüchteten anschließend. Der 16-Jährige wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun weitere Hinweise und Zeugen zur der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .