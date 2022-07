Ludwigshafen – Ehrliche Finder gesucht!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute Nachmittag hat eine Familie beim Decathlon im Gewebegebiet “Oggersheim westlich B9” verschiedene Wanderutensilien, wie auf dem Bild zusehen, für ihren Urlaub gekauft. Um 16:13 Uhr ist Familie mit der VRN Straßenbahn Linie 9 in Richtung Rohrlachstraße gefahren. Um 16:26 Uhr haben sie an der Haltstelle Rohrlachstraße die Bahn verlassen. Die Straßenbahn Linie 9 fuhr in Richtung Neckarau West weiter. Nur kurze Zeit später vermissten sie den Rucksack mit den neu gekauften Wandersachen.

Wenn jemand den Rucksack gesehen hat oder diesen findet, soll er sich bitte unter der Telefonnummer 0172 – 9741398 bei der Familie zu melden. Gegebenenfalls im Fundbüro oder bei der RNV abgeben.

Ein Finderlohn von 50 € ist ausgesetzt.

